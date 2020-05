Ernest Prakasa Kenang Kejadian Masa Kecil Tentang Pentingnya Sebuah Janji

TRIBUN-MEDAN.com- Kesuksesan Ernest Prakasa saat ini tak lepas dari didikan kedua orang tuanya di masa kecil.

Hal itu diungkapkan Ernest pada Julie Estelle dalam tayangan Dinner With Julie: Ernest Prakasa di Mola TV.

Terutama sosok sang ayah, bagi Ernest ayahnya selalu mengajarkan bagaimana cara berpikir positif.

Bahkan tanpa disadari banyak pelajaran yang Ernest dapatkan dari kejadian tak terduga.

Salah satu pengalaman tak terlupakan yang dialami adalah saat Ernest berusia 7 tahun.

"Jadi dulu gua diajak ke Melawai Plaza gitu sama nyokap."

"Nyokap gua mau ke atas, mau beli baju cuman kan ngelewatin toko mainan, being lil boy that i am, gua minta beli dong, 'mama mau itu mau itu'," cerita Ernest.

"Biasalah nyokap-nyokap, 'iya nanti nanti', padahal dia ngga bermaksud beliin, cuma lagi strangle."

"Terus pas perjalanan pulang, kita bertiga di mobil gue nagih janji nyokap gue tadi, 'mana mah katanya mau beliin mainan?"lanjutnya.

