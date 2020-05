Syuting Film The World of The Married Sudah Tuntas, Berikut Pesan Dari Kim Hee Ae

Episode 9 The World of the Married tayang Jumat 24 April 2020: Lee Tae Oh cemburu

TRI BUN-MEDAN.com- Syuting drama Korea The World of The Married dikabarkan sudah rampung sejak 12 Mei 2020.

Dua episode akhir yang tersisa tentu masih menjadi teka-teki bagi penonton yang dibuat penasaran akan alur cerita berliku dari drama ini.

Seperti tahu beratnya melepas kisah drama ini, dua pemeran utamanya, Kim Hee Ae (Ji Sun Woo) dan Park Hae Joon (Lee Tae Oh) membuat pesan video untuk semua penonton.

"Perjalanan panjang yang sempurna dari The World of The Married akhirnya akan berakhir minggu ini," kata Kim Hee Ae.

"Saya begitu bahagia, terima kasih untuk cinta dan dukungan kalian. Saya percaya bahwa, sama seperti saya, sulit bagi kalian untuk mengucap selamat tinggal pada Ji Sun Woo. Tolong nikmati dua episode hingga akhir," lanjut Kim Hee Ae.

Pesan senada juga disampaikan Park Hae Joon.

Park Hae Joon meminta penonton tetap setia hingga episode akhir.

"The World of The Married yang sangat diminati dan disukai hanya tersisa dua episode. Tolong tetap menonton dua episode tersebut hingga selesai untuk melihat akhir drama ini," ujar Park.

Drama The World of The Married menceritakan seorang pria yang memiliki usaha di dunia hiburan.

Dia hidup bahagia dengan istrinya yang merupakan dokter terkenal, serta memiliki anak yang tampan.

Kebahagiaan mereka hancur ketika sang suami berselingkuh. Berbagai kejadian menegangkan baik sebelum hingga keduanya memutuskan bercerai.

