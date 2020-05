Junita Liesar Bongkar Siapa Sebenarnya Pria Bule yang Ngaku Papa Angkat Syahrini

TRIBUN-MEDAN.com- Pria bule bernama Laurent membagikan penjelasan mengenai sosok wanita beragenda yang disebutnya sebagai penyanyi terkenal Indonesia.

Ia menjelaskan bila wanita ini mempunyai kisah cinta menyedihkan dengan seorang pria tua.

Unggahan itu sekaligus menjawab tudingan netizen Indonesia soal dirinya yang dituding sebagai Sugar Daddy-nya Syahrini.

Laurens menegaskan bahwa ia sama sekali tidak tertarik dengan Syahrini dan menganggap penyanyi itu sebagai anak angkatnya sendiri.

Laurens mengistilahkan wanita asal Indonesia itu sebagai "wanita beragenda" yang mengungkapkan sosok itu telah tidur dengan lelaki tua yang bukan dirinya.

Laurens menegaskan bahwa ia punya bukti atas pernyataannya itu

"Besok tunggu saya live on YT. Saya akan ceritakan wanita beragenda itu," tulisnya dalam akun Intagramnya dikutip dari Wartakotalive.com.

Kemudian, Laurens menyebutkan bahwa dirinya tidak gila, seperti yang ditudingkan banyak orang.

"Saya tidak crazy to her, but she crazy to someone (saya tidak tergila-gila padanya, tapi dia yang tergila-gila sama seseorang)," tegas Laurens lagi.