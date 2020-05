REKOR The World of the Married, Drama Korea Pecahkan Sejarah dalam Peringkat Pemirsa Tertinggi

Drama korea The World of the Married

TRI BUN-MEDAN.com -

Drama serial Korea The World of the Married memecahkan rekor peringkatnya sendiri.

Hal itu baru terjadi dalam sejarah TV Kabel Korea.

Bahkan, The World of the Married menenggelamkan The King : Eternal Monarch hingga ke dasar.

Pada awal episode, the World of the Married yang diproduksi JTBS memang langsung melonjak tinggi.

Kemudian, drama serial yang diadopsi dari film asing asal Inggris itu tak terbendung lagi, terus meroket dan mencetak rekor baru untuk peringkat pemirsa tertinggi.

Rekor barunya itu merupakan prestasi tertinggi yang pernah dicapai oleh serial drama sejarah dalam jaringan tv kabel Korea.

• Syarat Mike Tyson vs Tyson Fury, Pertandingan yang Diajukan Promotor Bob Arum

Menurut Nielsen Korea, episode terbaru dari drama sukses ini mencetak peringkat nasional rata-rata 24,44 persen.

Angka tersebut memecahkan rekornya sendiri 24,33 persen dari awal bulan ini.

Sementara itu, The King: Eternal Monarch produksi SBS terus mengalami penurunan jumlah penonton.