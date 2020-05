Drama Korea The World of the Married

Episode Terakhir The World of The Married dari Pemain: Ada Pesan yang Ditinggalkan Drama Ini

TRIBUN-MEDAN.com- Drama Korea The World of The Married sudah memasuki episode terakhir.

Kim Hee Ae yang berperan sebagai dokter Ji Sun Woo mengekspresikan rasa terima kasihnya kepada para rekannya di lokasi syuting, termasuk kru, penulis naskah, dan sutradara.

Aktris veteran tersebut kemudian mengatakan ia akan terus mengingat karakternya sebagai Ji Sun Woo.

"Saya pikir hari-hari intens yang saya habiskan menangis dan tertawa karena (karakter saya) Ji Sun Woo akan tetap ada dalam ingatan saya untuk waktu yang lama," ucap Kim Hee Ae dikutip dari Soompi via Kompas.com, Jumat (15/5/2020).

The World of The Married episode 3 (Kolase soompi)

Menurutnya, hubungan Ji Sun Woo dengan Lee Tae Oh masih akan tidak terprediksi.

Walaupun sampai akhir episode sekalipun.

"Ji Sun Woo dan Lee Tae Oh telah mempertahankan hubungan pahit, di mana tidak ada yang bisa bebas satu sama lain," tutur Kim Hee Ae.

Ia pun meminta agar pemirsa tetap setia menyaksikan serial tersebut hingga episode terakhir.

Hal itu, lanjutnya, untuk menemukan apa yang tersimpan antara mantan pasangan yang hubungannya bercampur antara benci dan cinta tersebut.

