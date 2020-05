Drama The World of The Married Tamat, Cetak Rekor Baru dan Raih Rating Tertinggi

Drama Korea The World of the Married

Episode 16 The World of The Married mencetak rekor terbaru selama sejarah drama di jaringan televisi kabel Korea.

TRI BUN-MEDAN.com - Drama Korea The World of The Married mencetak rekor terbaru.

Episode terakhir drama tentang kisah perselingkuhan dalam rumah tangga itu tamat pada Sabtu (16/5/2020).

Episode 16 The World of The Married mencetak rekor terbaru selama sejarah drama di jaringan televisi kabel Korea.

Menurut data dari Nielsen Korea, episode semalam mampu mencatatkan rating 28,37 persen untuk rata-rata nasional.

Capaian itu mengalahkan rating malam sebelumnya di episode 15 dengan rating 24,44 persen.

Sejak awal episode 1, drama ini telah sukses membuat banyak rekor.

Ketika episode 12 tayang, The World of The Married mengalahkan rating drama JTBC terdahulu, SKY Castle sebagai drama dengan rating tertinggi.

Meskipun telah tamat, The World of The Married akan menyiapkan dua episode tambahan.

Dua episode itu berisi suasana behind the scenes, proses syuting produksi drama, dan wawancara bersama para pemain.