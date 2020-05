Han So Hee Ucapkan Terimakasih, Episode Terakhir Drama Korea The World of the Married Pecahkan Rekor

Idol Kpop Han So Hee ucapkan terima kasih

Han So Hee Ucapkan Terimakasih kepada Penonton, Episode Terakhir The World of the Married Pecahkan Rekor

TRIBUN-MEDAN.com- Episode terakhir The World of the Married itu sukses mencetak rekor baru dalam sejarah jaringan TV kabel di Korea Selatan.

The World of the Married kembali meraih rating penonton tertinggi untuk drama yang ditayangkan di stasiun TV kabel.

Menurut Nielsen Korea, episode ke-16 mencatat rating 28, 4 persen secara nasional, dan 31,7 persen untuk wilayah ibu kota.

Angka itu mengalahkan rekor rating episode The World of the Marriedsebelumnya.

Profil Han So Hee, artis cantik pemeran pelakor di drama Korea 'The World of the Married.' (Grazia via Tribunnews.com) (Grazia via Tribunnews.com)

Mengutip Allkpop, Minggu (17/4/2020), episode ke-15 hanya mendapatkan rating sekitar 24,4 persen.

Bukan hanya itu, angka tersebut juga merupakan rating pemirsa tertinggi yang pernah dicapai oleh drama di seluruh jaringan kabel Korea.

Dengan demikian, The World of the Married resmi menjadi serial drama TV kabel terpopuler dalam sejarah.

Drama yang dibintangi oleh Kim Hee Ae ini telah berhasil menyalip capaian pemegang rekor sebelumnya, Sky Castle.

Episode terakhir Sky Castles hanya mampu menembus angka 23,78 persen pada 2019 silam.