Harga Komoditas Bergerak Naik, Ayam Dibanderol Rp 34 Ribu Per Kilogram

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Harga sejumlah komoditas menjelang Lebaran mulai bergerak naik. Kenaikan signifikan terjadi pada cabai merah yang hampir mencapai 100 persen dibandingkan perdagangan akhir pekan lalu.

Komoditi ini dipasarkan di kisaran Rp 28 ribu hingga Rp 30 ribu per kilogram (kg). Padahal sebelumnya masih di kisaran Rp 16 ribu hingga Rp 18 ribu per kg. Kondisi ini dipicu kondisi cuaca di samping semakin dekatnya Lebaran.

Bahkan untuk sayuran daun sop dan daun prei juga mengalami kenaikan signifikan. Biasanya dipasarkan di harga Rp 15 ribu, saat ini juga mengalaminya kenaikan menjadi Rp 35 ribu per kg.

"Sekarang harga sudah mulai pada naik harga. Yang paling naik itu cabai merah, Sabtu masih kita jual Rp 16 ribu perkg, sekarang modalnya sudah di atas Rp 20 ribuan. Kita jualnya, sekarang Rp 28 ribu perkg," ujar Henina, pedagang sayuran di Pasar Tradisional Petisah, Senin (18/5/2020).

Kenaikan ini menurutnya, masih akan terus berlanjut, mengingat semakin dekatnya Hari Raya Idul Fitri. Tidak hanya cabai merah, sejumlah harga sayuran seperti wortel, tomat, sawi, brokoli, mengalami kenaikan bervariasi di kisaran harga Rp 2 ribu hingga Rp 5 ribu per kg.

"Tomat biasanya Rp 8 ribu kita jual, sekarang harganya sudah Rp 13 ribu per kg," ujarnya.

Kata Henina, harga sawi yang biasanya Rp 8 ribu per kg, saat ini dipasarkan di harga Rp12 ribu per kg, wortel Rp 10 ribu per kg, atau mengalami kenaikan Rp 2 ribu per kg dibanding harga normal biasanya.

Saat ini lanjutnya, masyarakat yang datang berbelanja sudah mulai meningkat.

"Ini seminggu terakhir, sudah mulai ramai yang belanja. Sebelumnya, sepi kali sempat pun kita jualan di rumah karena di sini enggak habis terjual," ujarnya.

Kenaikan harga ini juga diungkapkan pedagang lainnya, R Tarigan. Ia mengatakan, cabai merah ini dipasarkannya di harga Rp30 ribu per kg. Atau mengalami kenaikan dibandingkan harga sebelumnya diharga Rp 18 ribu per kg. "Cabai merah ini yang paling naik sekarang ini, modalnya saja sudah Rp 26 ribu per kg," ujarnya.

Selain cabai merah, sejumlah sayuran lain yang mengalami kenaikan cabai rawit yang dipasarkan diharga Rp 25 ribu perkg. Atau melonjak Rp 9 ribu per kg dibandingkan harga sebelumnya.

Di sisi lain, terjadi kenaikan harga daging ayam yang cukup signifikan belakangan ini. Jika sebelumnya sempat anjlok di harga Rp 15 ribu hingga 20 ribu per kg, dalam tiga minggu terakhir harga daging ayam mengalami kenaikan cukup tinggi.

Tim Pemantau Harga Bahan Pokok Gunawan Benyamin mengatakan, saat ini harga ayam menyentuh Rp 30 ribu per kg. Kenaikan harga daging ayam ini dipicu minimnya stok.

"Berdasarkan hasil temuan di lapangan, stok yang minim tersebut dipicu buruknya harga daging ayam sebelumnya," kata Gunawan.

Ia menjelaskan, sejak pandemi Corona berlangsung, bulan Maret ke April yang biasanya menjadi bulan dimana banyak acara pesta masyarakat, ternyata tidak sesuai harapan. Pandemi yang berlangsung memicu banyak acara kegiatan masyarakat ditunda.

"Ditambah lagi banyak usaha kuliner yang tutup. Alhasil konsumsi daging ayam mengalami penurunan yang sangat tajam. Awalnya peternak yang merugi di Bulan Maret mencoba untuk beternak lagi. Akan tetapi di bulan April konsumsi daging juga tidak mengalami kenaikan dan harga daging ayam turun di titik terendah di kisaran 13 ribu per kg," ungkapnya.

Gunawan mengatakan di saat petani mengalami kerugian, dan pandemi Corona belum tahu kapan akan berakhir. Alhasil peternak memilih untuk menutup usahanya.