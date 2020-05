Janda Zack Lee Ini tak Punya Niat Menikah Lagi, Masih Muda Cantik Tapi Ogah Ribet Berumah Tangga

TRI BUN-MEDAN.com- Artis cantik Nafa Urbach menyatakan tidak berpikir untuk menikah lagi setelah bercerai dari Zack Lee.

Adapun pertimbangannya untuk tidak menikah lagi karena harus memikirkan Mikhaela Lee Juwono, anaknya.

Apalagi, anaknya telah menyatakan tidak mau memiliki ayah tiri.

"Anak gue tidak akan pernah bisa menerima bapak baru, pernah ngomong gitu," ujar Nafa di kanal YouTube Titi dan Tian, dikutip Kompas.com, Senin (18/5/2020)..

Sebagai teman dekat, Titi Kamal sempat kaget karena Nafa tidak pernah menceritakan hal itu padanya.

"Karena apa ya, Ti, Mikha itu apa ya 'for me my father is Daddy and my mom just Mommy, I don't want another daddy, i don't want another mommy'. Dia ngomong kayak gitu," Nafa menuturkan.

Lucinta Luna dan Nafa Urbach saat menjadi bintang tamu di Trans TV. (Trans TV)

Selain itu Nafa juga berpikir perjalanan akan dimulai dari awal ketika ia memutuskan untuk menikah.

"Kayaknya gue enggak ini, Ti, enggak siap untuk ribet dalam rumah tangga yang baru lagi. Nanti harus perkenalan lagi sama mertua, karakter baru lagi, belum lagi pendekatan sama anak gue kan," ujar Nafa.

Titi Kamal pun mengerti dengan keputusan Nafa untuk tidak menikah lagi.

Namun Titi menanyakan bagaimana jika sosok lelaki tersebut seperti di drama Korea.