Nagita Slavina dan Raffi Ahmad Jalani Pemotretan Bareng Rio Motret, Lihat Hasil Foto-fotonya

Dalam pemotretan bareng Rio Motret, Raffi mengenakan baju koko sementara Nagita memakai blus panjang berwarna putih tulang.

TRI BUN-MEDAN.com - Pasangan selebriti Indonesia, Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, melakukan pemotretan dengan Rio Motret.

Keduanya mengunggah foto hasil jepretan Rio Motret ke akun Instagram, Minggu (17/5/2020).

Tampak Raffi Ahmad yang mengenakan busana seperti baju koko berwarna cokelat.

Sementara Nagita yang mengenakan blus panjang berwarna putih tulang dengan motif batik.

Pada unggahan itu, ia menuliskan sebuah doa sebagai pasangan.

"Until jannah with you (sampai surga denganmu)," tulisnya.

Begini unggahan Raffi selengkapnya di Instagram:

Until Jannah With You

Photo by @riomotret @riomotretofficial

Make up @rama_jee