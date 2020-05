Titi Kamal Ogah Nonton Drama The World Of The Married, Ini Alasannya

TRI BUN-MEDAN.com - Drama Korea The World of the Married disebut menjadi drama Korea paling sukses saat ini.

Terbukti dari tingginya rating yang dicapai, mencatat sejarah baru dalam drama Korea.

Penontonnya berasal dari seluruh dunia, termasuk Indonesia.

Ya, drama Korea satu ini sukses mencuri perhatian penonton Tanah Air, termasuk para artis.

Namun, di tengah banyaknya peminat drama Korea The World of the Married, artis Titi Kamal dengan gamblang menyatakan ketidaktertarikan pada drama yang mengisahkan perselingkuhan ini.

• Luna Maya Blak-blakan Tak Mau Balikan dengan Mantan, Bagaimana Kalau Ariel yang Minta?

Hal itu terungkap dalam channel Youtube Titi Kamal saat Nafa Urbach datang sebagai bintang tamu pada (16/05/2020).

Video yang berjudul 'Cara Move On Terkeren Nafa Urbach, Strong Mom Banget!! | Dapetins' tersebut membongkar rahasia Titi Kamal yang mengaku ketagihan menonton drama Korea.

Mengetahui narasumbernya juga memiliki ketertarikan dengan drama Korea, Titi Kamal lantas menanyakan hal itu pada Nafa Urbach.

• Reaksi Mak Nyak Waktu Tahu Oplet si Doel Mau Ditukar Rolls Royce, Raffi Ahmad: Ampun Mak!