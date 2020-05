6 Artis Indonesia Ini Baper Nonton Drama Korea The World of The Married, Ada yang Ancam Suami

Drama Korea The World of the Married

6 Artis Indonesia Ini Baper Nonton Drama Korea The World of The married hingga Ada yang Ancam Suami

TRIBUN-MEDAN.com- Rating dari drama The World of The Married terus melonjak dari awal episode hingga akhir drama.

Drama yang terdiri atas 16 episode ini sukses mencuri perhatian publik.

• Paula Verhoeven Curhat Sempat Syok dan Merasa Privasi Terganggu di Awal Menikah

Begitu juga dengan sederet artis Indonesia yang turut tertular 'demam' The World of The Married.

Drama Korea ini telah menayangkan episode terakhir pada 16 Mei 2020 waktu Korea Selatan.

The World of Married menceritakan perselingkuhan yang terjadi pada pasangan suami istri Ji Sun Woo dan Tae Oh.

Download drama korea The World of the Married Sub Indo (JTBC)

Tae Oh selingkuh dengan gadis muda cantik bernama Yeo Da Kyung.

Drama ini bukan hanya sekadar drama perselingkuhan, tetapi lebih pada tentang sebuah hubungan kepercayaan dalam ikatan pernikahan.

Banyak yang emosional saat menyaksikan drama ini karena terbawa alur ceritanya.

• Imel Putri Cahyati Kini Sibuk Promosikan Usaha dan Jualan Pakaian Muslimah Jelang Lebaran

Bahkan artis Indonesia yang menonton sampai ada yang mengancam sang suami agar tidak selingkuh.