Kenakan Foto Bayi di Profil WhatsApp, Prilly Latuconsina Karena Baper

TRI BUN-MEDAN.com- Artis peran Prilly Latuconsina menceritakan tentang keinginannya untuk menikah.

Kepada Gisella Anastasia, Prilly sampai berpikir ingin menikah karena banyak melihat teman dekatnya mengadakan acara lamaran dan pernikahan.

"Kayaknya mikirin jodoh ya, teman-teman aku sudah mulai lamaran nih tahun depan. Aku kayak, 'oh gitu ya sudah mau lamaran'," kata Prilly di akun YouTube Prilly Latuconsina, dikutip Kompas.com, Selasa (18/5/2020).

Bahkan, ternyata Prilly Latuconsina menggunakan foto seorang bayi sebagai profil WhatsApp miliknya.

Mendengar cerita itu, Gisel sempat kaget dan menanyakan niatan Prilly Latuconsina untuk menikah di usianya yang menginjak 24 tahun pada Oktober 2020 mendatang.

"Oh baby, oh my God. Memang beneran mikir mau nikah?" tanya Gisel.

Sontak pertanyaan dari mantan istri Gading Marten itu membuat Prilly tersipu malu.

"Aku cuma lagi baper gara-gara teman aku di saat pandemi ini kayak, 'iya nih tahun depan semoga ini hikmahnya tahun depan gue mau lamaran'. Ada yang sudah liat baju-baju wedding juga" kata Prilly sambil tertawa.

Bintang sinetron Ganteng-Ganteng Serigala ini mengaku hanya terbawa perasaan saat melihat banyak temannya sudah mengarungi rumah tangga.

"Kayak hampir semuanya gitu loh kak. Kayak, 'hah kok teman-teman gue hampir semuanya mau nikah sih'," tutur Prilly.