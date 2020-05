Lewat Akun Instagramnya, Ariel Tatum Berikan Pesan Tentang Kemolekan Wanita, Jangan Minder Ya

TRI BUN-MEDAN.com-Lewat akun Instagramnya, Ariel Tatum menyampaikan sejumlah pesan perihal standar kecantikan bagi kaum perempuan.

Menurut penyanyi papan atas Tanah Air ini tidak ada perempuan yang terlahir di dunia memiliki kecantikan sempurna.

Oleh karena itu, ia meminta stop membandingkan antara satu wanita dengan wanita lainnya.

• Yuni Shara Sudah Dapat Lampu Hijau Dari Anaknya untuk Menikah Lagi, Syaratnya Buat Kaget Lho

• Maia Estianty Membeberkan Rasa Bersyukur dan Bahagia Nikah Dengan Irwan Mussry, Ucap Alhamdulillah

"The ‘no-makeup look’ that took us about 2 hours to get. It’s funny how sometimes people think someone just ‘woke up like this’," tulis Ariel seperti dikutip Kompas.com, Selasa (19/5/2020).

Ariel Tatum (instagram.com)

"Nobody was born with an always oh-so-clear skin, perfect pout, foxy eyes, contoured nose and gorgeous hair," sambungnya.

Ariel kemudian menyarankan agar tidak membandingkan diri sendiri dengan perempuan lain.

Sebab, hal itu dapat merusak rasa percaya diri.

"Jangan bikin rasa percaya diri kamu runtuh karena suka membandingkan diri sendiri dengan orang lain," tulis Ariel.

Ia mengaku sedih ketika melakukan siaran langsung atau seminar, selalu ada yang bertanya tentang cara agar tak melulu membandingkan diri dengan orang lain.

"Jawabannya pertama adalah ketahuilah bahwa yang kamu lihat ga selalu sama dengan kenyataan," tulis Ariel.

• YouTuber Gen Halilintar Kebanjiran, Minta Tolong Saat Live di Medsos, Adik Atta Halilintar Meradang