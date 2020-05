Penyanyi Andien Aisyah Ungkap Arti Nama Anak ke-2 'Anaku Tarisma Jingga'

TRI BUN-MEDAN.com - Penyanyi Andien Aisyah melahirkan anak ke-2 pada awal Mei 2020 lalu.

Anak kedua berjenis kelamin laki-laki itu diberi nama Anaku Tarisma Jingga dan dipanggil Tabi.

Sebagai orang tua, pasti Andien dan suaminya Irfan Wahyudi memberikan nama yang mempunyai arti indah untuk sang buah hati.

• Judika Rugi Miliaran Selama Pandemi Corona, Suami Duma Riris Khawatir Soal Cicilan dan Gaji Karyawan

Hal itu diungkapkannya melalui unggahan Instagram @andienaisyah, pada Senin (18/5/2020).

Tampak dari foto itu, Tabi dibalut kain biru hijau, berlatar kain tenun cokelat dan di sebelahnya terdapat sebuah wadah yang diisi potongan daun dan bunga putih.

Dalam unggahan di atas, wanita berusia 34 tahun itu menjelaskan arti nama anak keduanya dengan memposting potret Tabi.

“The meaning behind ANAKU TARISMA JINGGA (TABI). (Arti di balik ANAKU TARISMA JINGGA (TABI)).

'Anaku' in Japanese means a peace from the south.

(Anaku dalam bahasa Jepang berarti kedamaian dari Selatan),” tulis Andien dalam unggahan Instagram-nya.