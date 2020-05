Iqbal Ramadhan Merasa Hidupnya Semua Akting, Bangun Tidur dan Mau Tidur Hafal Skrip

TRI BUN-MEDAN.com- Aktor peran Iqbaal Ramadhan sudah sejak kecil merasa bahwa akting adalah dunia yang akan membesarkan namanya.

Sejak masih kecil, Iqbaal merasa apa yang terjadi di dalam hidupnya adalah akting.

"Gue ngerasa di hidup gue itu semuanya akting, semuanya udah ada plotnya," kata Iqbaal Ramadhan dalam siaran langsung di Instagram @netflixid, Rabu (20/5/2020).

Mantan personel Koboy Jr ini lalu merasa hidupnya seperti plot di dalam cerita The Truman Show, di mana Truman Burbank hidup dalam dunia yang diciptakan untuk sebuah reality show.

"Ketika gue tidur, semua orang itu menghafalkan skrip dan ketika gue bangun, semua orang itu udah tahu jelas apa yang akan mereka katakan dan lakukan ke gue," ujar Iqbaal.

Kedekatan Iqbaal Ramadhan dengan dunia akting akhirnya tersalurkan setelah memulai debut dengan drama musikal Laskar Pelangi.

Dari proyek yang digagal Miles Films tersebut, Iqbaal akhirnya tumbuh menjadi seorang aktor yang memiliki keunggulan karena bisa menyanyi dan menari.

"Jadi dari kecil my life is all about acting. Semuanya sudah ada plot-plotnya, tetapi awalnya gue belum merasakan gue yang akting, tapi orang lain yang akting," ujar Iqbaal.

Artikel ini sudah tayang di kompas.com dengan judul Iqbaal Ramadhan: Hidup Gue Itu Semuanya Akting, Sudah Ada Plotnya