Prilly Latuconsina Gelisah Lihat Banyak Teman Sudah Menikah, Samapai Pasang Foto Bayi di WhatsApp

TRI BUN-MEDAN.com - Memiliki karir yang cemerlang, tak lantas membuat Prilly Latuconsina tenang.

Belakangan Prilly Latuconsina mulai dilanda kegelisahan.

Ini lantaran beberapa temannya sudah ada yang melamar dan berencana melanjutkan hubungan cinta mereka ke jenjang pernikahan.

Kegelisahan itu ia sampaikan kepada Gisella Anastasia di akun YouTube Prilly Latuconsina, seperti dikutip, Selasa (18/5/2020).

"Kayaknya mikirin jodoh ya, teman-teman aku sudah mulai lamaran nih tahun depan. Aku kayak, 'oh gitu ya sudah mau lamaran'," kata Prilly.

Bahkan, ternyata Prilly Latuconsina menggunakan foto seorang bayi sebagai profil WhatsApp miliknya.

Mendengar cerita itu, Gisel sempat kaget dan menanyakan niatan Prilly Latuconsina untuk menikah di usianya yang menginjak 24 tahun pada Oktober 2020 mendatang.

"Oh baby, oh my God. Memang beneran mikir mau nikah?" tanya Gisel.

Sontak pertanyaan dari mantan istri Gading Marten itu membuat Prilly tersipu malu.