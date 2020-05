Isyana Sarasvati Akui Jadi Jago Masak setelah Menikah, Ini Makanan Favorit Rayhan Maditra

Setelah berstatus istri, Isyana mengaku dirinya jadi bisa masak dan selalu memasak untuk disantap sang suami setiap hari.

TRI BUN-MEDAN.com - Dampak dari pandemi corona ini rupanya membawa pengaruh baik bagi penyanyi Isyana Sarasvati.

Pasalnya kini istri Rayhan Maditra jadi jago dalam hal memasak.

Sebelumnya, Isyana Sarasvati mengaku bukan lah wanita yang jago masak.

Namun, setelah berstatus istri, Isyana mengaku dirinya jadi bisa masak dan selalu memasak untuk disantap sang suami setiap hari.

"Eh aku sekarang jadi jago masak tau, gila gak tuh. Tadinya penikmat makanan aja, sekarang bisa masak. Saya sudah bisa masak," kata Isyana Sarasvati dalam siaran langsung instagram bersama iRadioJakarta, dikutip Warta Kota, Rabu (20/5/2020).

Isyana Sarasvati dan Rayhan Maditra. (YouTube bridestory)

Tak hanya bisa, wanita kelahiran Bandung, 2 Mei 1993 itu mengaku sudah pandai memasak, terlebih selama adanya pandemi virus corona atau covid-19 yang membuatnya banyak waktu di rumah.

"Kalau itungan poin 0-5, kehebatan aku masak sudah poin 5," ucapnya.

Lantas, masakan apa yang dibuat pelantun 'Keep Being You' dan pemilik album 'Lexicon' itu untuk suami tercinta?

"Suami suka dimasakin pasta. Dia suka aku bikin sandwich ala Isyana, chicken steak bisa, ya masakan gitu lah," jelasnya.

Lebih lanjut, untuk saat ini, Isyana Sarasvati baru bisa masak makanan internasional atau western saja. Ia belum bisa masak menu tradisional Indonesia.