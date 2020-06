Kisah Aldila Jalani Ramadan di Sri Lanka, Rindukan Jengkol Balado dan Ayam Rica Buatan Mama

TRI BUN-MEDAN.com, MEDAN - Menjalani puasa di negara dengan minoritas muslim mungkin akan terasa berbeda saat berada di Indonesia.

Hal ini turut dirasakan oleh Aldila Putra Ramadhan yang sudah menjalani tahun ketiga di Sri Lanka sejak 2017 untuk menyelesaikan sarjana untuk program Teaching English as a Second Language (TESOL) di University of Kelaniya, Sri Lanka.

"Sudah sejak 2017 tinggal di Sri Lanka, pengalaman pertama menjalani Ramadan jauh dari tanah air sangat terasa terlebih untuk di negara yang muslimnya sedikit, seperti tidak mendengar azan setiap hari, buka puasa dan sahur hanya berpatokan dengan jam," ungkap Aldila melalui WhatsApp, Kamis (21/5/2020).

Aldila menuturkan bahwa di Sri Lanka yang mayoritas Buddha, sulit untuk menemukan tradisi Ramadan kecuali harus ke tempat masyarakat yang mayoritas muslim.

"Yang lebih terasa berbeda itu jelas euphoria bulan Ramadan itu sendiri dimana di Indonesia kita bisa merasakan itu, sedangkan disini seperti biasa biasa aja mungkin terkadang kalo mau merasakan euphoria2 bulan Ramadan kita ke kota yang ada banyak muslimnya atau ikut acara bulan Ramadan yang diadakan KBRI," tuturnya.

Berada jauh dari Tanah Air, Aldila pun terkenang suasana Ramadan bersama keluarga.

Ia merindukan momen berbuka puasa sembari menikmati masakan sang ibu.

Bagi Aldila, masakan ibu yang paling ia rindukan selama berada di sana adalah jengkol balado.

"Makanan favorit saya itu jengkol balado buatan mama saya dan ayam rica rica yang dibuat ini tak ada yang bisa menggantikan. Berhubung bahan-bahannya disini tidak lengkap jadi tidak bisa memasak sesempurna yang dibuat di rumah," kata Aldila.

Aldila menuturkan bahwa selama jalani Ramadan di Negeri yang dijuluki Mutiara Samudera Hindia ini lokasi masjid yang cukup jauh menjadi tantangan terbesar.