Sun Plaza Medan Antisipasi Lonjakan Pengunjung Jelang Lebaran

TRI BUN-MEDAN.com, MEDAN - Jelang Lebaran, pusat perbelanjaan Sun Plaza masih bersifat pre-opening setelah sebelumnya menutup operasionalnya sementara. Hingga saat ini jumlah tenant yang membuka operasionalnya juga masih sangat terbatas.

Marcomm Manager Sun Plaza, Yokie mengatakan mengantisipasi adanya peningkatan jumlah pengunjung yang mencari kebutuhan pokok sebelum Lebaran ini, pihaknya tetap mengutamakan prosedur sesuai dengan protokol kesehatan.

"Kami terus menerapkan protokol kesehatan yaitu, wajib pengecekan suhu tubuh sebelum pengunjung memasuki area mal, mencuci tangan dan menggunakan hand sanitizer yang kami siapkan di beberapa titik," katanya.

Selain itu pengunjung juga diwajibkan menggunakan masker selama berada di dalam mall, serta memberikan tanda untuk antrian di lift, CS sesuai dengan aturan physical distancing.

Pihak tenant yang sudah buka juga diwajibkan menerapkan protokol kesehatan ini sebagai prosedur kesehatan dan keamanan untuk menghindari penyebaran Covid-19.

Adapun protokol tersebut meliputi pengecekan suhu tubuh karyawan toko dan mall, melakukan pengecekan suhu tubuh pengunjung dan mewajibkan penggunaan hand sanitizer sebelum memasuki area tenant serta membatasi jumlah pengunjung yang ada di dalam toko.

Pihaknya juga terus melakukan briefing tentang protokol kesehatan pada tenant dan pengunjung.

"Tentunya dari sisi kebersihan juga kami tetap melakukan pembersihan secara berkala walau untuk saat ini mal dalam kondisi belum beroperasional sepenuhnya," ujarnya.

Ia mengatakan operasional mal juga dibatasi mulai pukul 11.00 hingga 18.00 WIB. Seluruh tenant food and beverage juga diimbau untuk hanya melayani pesanan take away dan delivery order.

Sebelumnya pusat perbelanjaan dibawah naungan Lippo Group yang ada di Kota Medan memastikan bahwa penutupan sementara mal akan kembali diperpanjang.

Adapun Sun Plaza dan Plaza Medan Fair akan memperpanjang penutupan sementara hingga 26 Mei mendatang.

Sun Plaza dan Plaza Medan Fair sudah melakukan penutup mal sementara mulai 1 April 2020. Awalnya penutupan mal ini dijadwalkan selama dua pekan dan kembali buka pada 15 April 2020. Namun perpanjangan penutupan mal kembali dilakukan hingga 28 April 2020.

Kemudian pusat perbelanjaan tersebut dijadwalkan buka pada 29 April 2020. Namun melihat kondisi saat ini, perpanjangan penutupan sementara kembali dilakukan kembali hingga 11 Mei 2020 sebelum akhirnya diperpanjang kembali hingga 26 Mei 2020.

(sep/tri bun-medan.com)