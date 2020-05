Mona Ratuliu Lahirkan Anak Keempat Saat Corona, Meisya Siregar Justru Ngaku Sedih

TRIBUN-MEDAN.com- Setelah penantian selama 9 bulan, Mona Ratuliu akhirnya melahirkan anak keempatnya.

Mona melahirkan pada Rabu (20/5/2020) pukul 20.20 WIB di rumah sakit.

Kabar bahagia ini diketahui lewat unggahan Meisya Siregar di Instagram storynya, yang kemudian diunggah ulang oleh Mona.

Mona dan Indra dikaruniai anak keempat berjenis kelamin perempuan.

Meisya pun turut berbahagia atas persalinan sahabatnya itu.

Lewat unggahannya, Meisya tampak membagikan tangkapan layar saat ia dan sang suami, Bebi Romeo melakukan video call dengan Mona dan Indra usai melahirkan.

"Bahagianya liat cewe ini seger banget, cantik bgt!!! Sedih ga bisa nemenin (emoji)

Tp Alhamdulillah, Baby SRI pacalnya BAMBANG udah lahir tgl 20 Mei 2020 jam 20.20

Selamat ya The Brascos! Welcome to our family member (emoji)