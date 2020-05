Gara-gara Ayah Perokok, Bayi Mungil ini Harus Mengidap Bronkopneumonia, Begini Curhat Pilu Sang Ibu

TRI BUN-MEDAN.com - Malang nasib bayi kecil ini. Di usianya yang masih sangat muda, ia harus menjalani perawatan di rumah sakit dengan bantuan selang untuk pernapasannya.

Hal ini dikarenakan bayi bernama Ainaa ini menderita bronkopneumonia dan infeksi paru-paru di usianya yang masih sangat belia.

Ainaa menderita penyakit tersebut dikarenakan ayahnya adalah seorang perokok.

Kisahnya ini dibagikan oleh sang ibu, Destriana di Facebooknya pada Desember 2018 lalu dan langsung viral.

Sang ibu mengisahkan bahwa anaknya yang masih bayi itu harus menderita penyakit tersebut karena ayahnya merokok meski tak langsung menghirup asapnya.

"Awalnya saya fikir, ah aman aman aja tuh ayahnya ngerokok di luar yang penting asapnya ga masuk ke dalem...

But in fact, is BIG NO ...!!!

Merokok itu penyakit, candu, ga cuma mematikan si perokok, tapi juga orang-orang di sekitarnya termasuk yang kamu sayang.

Racun dari asap itu bertahan dan mengendap di rambut, di baju, di kulit si perokok," jelasnya di Facebook.

Facebook Destriana

