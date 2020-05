Hadapi Idul Fitri 1441 H, Perum Bulog Kanwil Sumut Laksanakan Operasi Pasar Gula Pasir

TRI BUN-MEDAN.COM, MEDAN - Perum Bulog Kanwil Sumut dalam menstabilkan lonjakan harga gula pasir dan ketersediaannya, melaksanakan Operasi Pasar Gula Pasir secara serentak di pasar-pasar wilayah Sumatera Utara pada tanggal 22 dan 23 Mei 2020.

Pada saat memantau pelaksanaan Operasi Pasar (OP) di pusat pasar kota Medan, Pemimpin Wilayah Perum Bulog Kanwil Sumut, Arwakhudin Widiarso menjelaskan kalau harga OP gula pasir kemasan 50 kg senilai Rp11.900 per kilogram dan khusus H-1 Hari Raya Idul fitri 1441-H ada spesial prize harga yaitu Rp11.000 per kilogram, dengan patokan harga sesuai HET di tingkat konsumen Rp12.500 per kilogram.

• Bulog Launching Enam Merek Beras Mulai dari Beras Andaliman, Beras Danau Toba, hingga Beras Ulos

Wiwid, panggilan akrab Pinwil Bulog Sumut ini juga mengatakan pelaksanaan OP Gula Pasir dilaksanakan oleh jajaran Perum Bulog se-Sumut, mulai dari Kantor Cabang sampai dengan Kantor Cabang Pembantu.

Kegiatan OP gula pasir saat ini untuk menyiapkan ketersediaan kebutuhan gula pasir untuk masyarakat Sumut dalam menghadapi Hari Raya Idul Fitri 1441-H.

Diakuinya, pelaksanaan OP bukan hanya di Sumut akan tetapi hampir di seluruh wilayah Indonesia.

Dalam pelaksanaannya, Perum Bulog Kanwil Sumut bekerjasama dengan Kementerian Perdagangan RI dan Pemerintah Daerah.

"Dengan pelaksanaan OP gula pasir diharapkan Perum BULOG tetap dapat menstabilkan harga gula pasir, sehingga masyarakat tetap mendapatkan gula pasir dengan harga yang terjangkau," katanya.

Selain itu, Pinwil Bulog Kanwil Sumut mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1441-H Minal Aidin Walfaidzin Mohon Maaf Lahir dan Bathin. (nat/tri bun-medan.com)