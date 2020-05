Santika Gelar Online Travel Fair, Ada Voucher Menginap Mulai Rp 200 Ribu

TRI BUN-MEDAN.com, MEDAN - Santika Indonesia Hotels & Resorts menggelar Santika Online Travel Fair dengan tema Buat Liburan Nanti!.

Event ini dilakukan secara online melalui aplikasi member Santika, MyValue, yang bisa di download di Google Play untuk Android dan Apple Store untuk iOs.

“Pada event ini kami menjual voucher group hotel Santika Indonesia dengan harga yang sangat istimewa. Semua Amaris Hotel di Rp 200 ribu per malam.

Semua Hotel Santika bintang 3 di Rp 300 ribu per malam, semua Hotel Santika Premiere bintang 4 di Rp 400 ribu per malam dan untuk The ANVAYA Beach Resort Bali di Rp 850 ribu per malam untuk kamar Deluxe dan Rp 1,1 juta untuk kamar Premiere," jelasnya.

Ia mengatakan untuk pembelian dua malam untuk The ANVAYA akan mendapatkan harga yang lebih murah.

Tersedia juga voucher The Samaya dan The Kayana dengan harga mulai dari Rp 3 juta untuk 2 malam.

"Kegiatan #dirumahsaja sebagai bentuk pencegahan terhadap penyebaran Virus Covid-19 sudah dijalankan oleh rakyat Indonesia selama kurang lebih hampir dua bulan terakhir ini.

Pasti sudah banyak yang berharap bahwa wabah ini segera berakhir dan traveling menjadi salah satu kegiatan pertama yang akan dilakukan oleh banyak orang," katanya.

Sementara Assitant Marketing Communication Manager dari Santika Indonesia Hotels & Resorts, Gero mengatakan bahwa Event Santika Online Travel Fair Buat Liburan Nanti! ini akan berlangsung mulai dari tanggal 26 Mei 2020 hingga 6 Juni 2020.

“Semua voucher yang dijual memiliki masa berlaku menginap dari 1 Juli 2020 sampai 31 Maret 2021. Sehingga cocok buat yang ingin liburan nanti setelah masa pandemic ini berakhir. Harga sudah termasuk breakfast untuk 2 orang,”ucapnya.