Tips Hemat Uang Bagi Pasangan yang Sudah Punya Anak

TRIBUN-MEDAN.com - Membesarkan anak bukanlah perkara mudah. Salah satunya -tentu saja, menyangkut kebutuhan dana yang mengikuti kehadiran si buah hati di tengah keluarga.

Nah, berikut adalah tips dari ahli tentang bagaimana orangtua muda dapat menghemat lebih banyak uang, dan membelanjakan dana dengan bijak.

1. Membuat penilaian

“Saya mendapati bahwa banyak orangtua menghabiskan banyak uang untuk kegiatan luar dan kelas pengayaan untuk anak-anak mereka.”

Demikian dikatakan Andrea Kennedy, seorang perencana keuangan bersertifikat dan penulis Own Your Financial Freedom.

“Tidak ada yang salah dengan menginginkan anak-anak menjadi orang yang berpengetahuan luas."

"Tetapi tanyakan pada diri kita apakah si anak memang benar-benar perlu bermain lima olahraga berbeda ditambah kelas seni, musik, dan tari setiap minggu?"

“Saran saya adalah untuk lebih fokus. Sisihkan sejumlah uang tertentu setiap bulan untuk kegiatan dan kelas tertentu, dan putuskan bagaimana tepatnya membelanjakannya."

"Lihatlah di mana anak-anak membutuhkan bantuan dan bagaimana kita manfaatkan uang dengan bijak."

"Percayalah, pada akhir tahun, kita bakal mengumpulkan uang cukup banyak," kata dia.