Adegan Ranjang Bikin Han So Hee Gugup, Buka-bukaan Pelakor The World of The Married: Ada yang Aneh

Han So Hee dalam drama the world of the married

TRI BUN-MEDAN.com - Pengakuan wanita pelakor Han So Hee pemeran di drakor The World of The Married mengejutkan.

Wanita cantik ini berbicara soal adegan romantis yang dilakoninya.

Ya, sebagai Yeo Da Kyung yang berhubungan dengan pria yang sudah beristri.

• BREAKING NEWS: Seorang PDP Covid-19 Warga Medan Meninggal di RSU Kabanjahe, Sempat Sesak Napas

//

Berkat aktingnya sebagai perempuan perebut suami orang itu Han So Hee menerima banyak pujian dari penonton.

• Potret Tukang Ojek Pengkolan Terkini, Mas Pur dan Rinjani Pamer Kumpul bersama Keluarga saat Lebaran

• Aurel Hermansyah Sasar Komen Ibunya Krisdayanti, Aurel dan Azriel Cerita Perasaan saat Ortu Cerai

Yeo Da Kyung merupakan anak tunggal dari keluarga kaya raya, tapi dia menjadi kekasih gelap Lee Tae Oh (Park Hae Joon), suami seorang dokter bernama Ji Sun Woo ( Kim Hee Ae).

Dia bisa merebut Lee Tae Oh dan menjadi istri sah lelaki itu.

"Saya masih merasa ada yang aneh. Saya berkaca-kaca tanpa sebab ketika bicara di telepon dengan sutradara dan penulis," ungkap Han So Hee.

Dia merasa tidak yakin bakal bisa mendapatkan lagi proyek sebagus The World of the Married dalam kariernya. Karena itu dia merasa sedih ketika drama itu berakhir.

"Karena kami mendapat banyak cinta, saya pikir kami bisa menyelesaikannya dengan positif," lanjut aktris cantik itu.