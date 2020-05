Terkait Lelang Keperawanan, Ranty Maria ketiban Tudingan Membela Sarah Kiehl Merujuk Komentarnya

Artis yang berperan dalam sinetron 7 Manusia Harimau tersebut mengatakan dirinya ikut kecewa dengan aksi Sarah.

TRI BUN-MEDAN.com - Selebgram Sarah Keihl ramai diperbincangkan warganet setelah viral lelang keperawanan senilai Rp 2 miliar.

Hal tersebut diungkapkan Sarah melalui video postingan di Instagramnya @sarahkeihl, Rabu (20/5/2020).

Uang hasil lelang tersebut akan digunakan berdonasi virus corona.

Namun, kini video tersebut telah dihapus.

Setelah menuai kontroversi, Sarah Keihl lantas meminta maaf melalui akun instagramnya.

Terlihat artis Ranty Maria ikut memberikan komentar di permintaan maaf Sarah Keihl tersebut,

Permintaan maaf Sarah Keihl (Instagram @sarahkeihl)

'Baby u got this ok'," tulis Ranty.

Warnaget lantas menilai jika Ranty Maria memberikan dukungan terhadap aksi Sarah Keihl.

Komentar Ranty menuai pro kontra warganet dengan mendapatkan lebih dari seribu komentar balasan warganet.