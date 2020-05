Kabar Dory Harsa Setelah Hengkang dari Band Lare Jawi Didi Kempot, Intip Foto-foto Terbarunya

TRI BUN-MEDAN.com - Begini kabar Dory Harsa telah hengkang dari band Lare Jawi Didi Kempot.

Seperti diketahui, beberapa sasat lalu , istri almarhum Didi Kempot, Yan Vellia mengunggah foto personel terbaru Lare Jawi di Instagram.

Dalam foto yang dibagikan, terlihat enam anggota band Lare Jawi meski kini sang maestro campursari Didi Kempot telah tiada.

Namun tak ada sosok Dory Harsa di sana.

Alasan hengkangnya Dory Harsa pun diungkap oleh Yan Vellia.

Melansir dari Instagram Yan Vellia, Kamis (21/5/2020), istri kedua Didi Kempot itu membagikan foto formasi terbaru band Lare Jawi.

Dory Harsa dan Didi Kempot (TribunStyle.com/Instagram @doryharsa)

"Sehat sehat selalu ya my team.. perjuangan msh pANJANG..

tetap sEMANGAT..... this is the new lare jawi formation

#DKMANAGEMENT #larejawimusik," tulis Yan Vellia di Instagram, Kamis (21/5/2020).

Personel band Lare Jawi Didi Kempot yang baru (Instagram)

Sontak, hal tersebut membuat banyak penggemar merasa kecewa lantaran tak ada sosok Dory Harsa dalam formasi band Lare Jawi.