Sentimen New Normal Berakhir, IHSG Kembali Berayun

TRI BUN-MEDAN.COM, MEDAN - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) kembali mengalami penguatan pada perdagangan hari ini, Rabu (27/5).

Pengamat Ekonomi Sumatera Utara, Gunawan Benjamin mengatakan, pelaku pasar masih menyambut antusias kebijakan new normal, yang nantinya akan menjadi garansi akan kemungkinan membaiknya kondisi ekonomi nasional di masa yang akan datang.

"Meskipun saya melihat kinerja IHSG pada perdagangan hari ini masih ditopang dengan ekspektasi," ujar Gunawan.



Ia menjelaskan dimana semuanya masih saja bisa berubah. Pandemi corona dan isu perang masih hangat berpeluang merubah arah pergerakan pasar nantinya. IHSG sendiri dibuka menguat di level 4.628,82.

Namun, kinerja penguatan IHSG tidak bertahan lama. Sejauh ini IHSG diperdagangkan melemah dikisaran 4.616.



"Bahkan IHSG sempat menembus level psikologis 4.600 pada saat empat menit setelah perdagangan dibuka. Kondisi IHSG masih akan berayun pada perdagangan hari ini. Mengingat sentimen new normal dinilai sudah membuat harga IHSG berada pada level fundamentalnya," ujarnya.

Kata Gunawan, selanjutnya, fokus pasar akan tertuju kepada perkembangan ekonomi baik dalam dan luar negeri.

Namun, sayangnya sejumlah sentimen ekonomi di negara lain juga tak kalah buruk. Jerman tengah memasuki masa resesi, aksi demonstrasi di Hongkong kian memburuk.

Ditambah tensi perang antara AS (dan sekutunya) – China kian memanas membuat pasar keuangan tengah dalam potensi tekanan yang besar.

"Pelaku pasar boleh saja berharap pada kemungkinan baik dari dibukanya aktifitas ekonomi, tetapi harus juga mempersiapkan diri dengan kemungkinan skenario terburuk yang bisa saja terjadi," ungkapnya.



Diakuinya, berbeda dengan IHSG, mata uang Rupiah pada perdagangan pagi ini dibuka stabil dengan kecenderungan menguat.

Rupiah diperdagangkan dikisaran levekl 14.740 per US Dolar, atau sedikit membaik dari penutupan sebelumnya di level 14.755 per US Dolar. (nat/tri bun-medan.com)