Awalnya Anggap Rossa Sebagai Kakak, Lama-lama Afgan Klepek-klepek, Malu Saat Ditanya Gaya Ciuman

TRI BUN-MEDAN.com- Afgan akhirnya blak-blakan perihal kisah cintanya dengan penyanyi Rossa meskipun awal kedekatan mereka seperti kakak dan adik.

Bahkan, Rossa merupakan wanita yang mampu membuatnya klepek-klepek.

Hal itu disampaikannya dalam tayangan Nebeng Boy di YouTube Boy William pada Minggu (21/7/2019), Afgan membongkar hubungannya dengan Rossa.

Rossa dan Afgan ()

Dalam kesempatan tersebut, Boy bertanya kepada Afgan tentang kebenaran hubungannya dengan Rossa.

"Elu sama Rossa iya enggak? gue udah nyari di google, udah nanya temen-temen gue yang di entertainment, tapi nggak pernah ada jawaban yang 100 persen," tutur Boy.

"What is going on with you guy, the gossip everywhere, its true or not?" tambah Boy.

"Apanya nih yang true?" jawab Afgan.

"Ya maksudnya you like her?" kata Boy.

Pria 30 tahun itu menuturkan jika ia dengan Rossa saling menyukai satu sama lain.

Awal hubungan keduanya pun layaknya kakak beradik.