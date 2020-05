Peduli Tenaga Medis, First Media Donasikan 4500 APD ke RS Rujukan Covid-19

MEDAN.TRIBUNNEWS.com, Jakarta (22 Mei 2020) – Setelah sukses melaksanakan program Corporate Social Responsibility (CSR) tahap pertama yang ditandai dengan penyerahan donasi 63.480 multivitamin ke 4 (empat) rumah sakit rujukan COVID-19 dan pemberian gratis berlangganan layanan First Media selama 3 (tiga) bulan kepada 3.013 tenaga medis di bulan April lalu, PT Link Net Tbk (LINK) dengan brand First Media, secara konsisten terus berupaya memberikan kontribusi bagi sektor kesehatan melalui program CSR First Media Peduli Tenaga Medis.

Melalui kampanye #HealthyFirst #SafetyFirst, program CSR ini secara berkelanjutan dilakukan sebagai bentuk apresiasi dan dukungan kepada para tenaga medis yang masih terus berjuang di garda terdepan dalam penanganan COVID-19.

Marlo Budiman, Presiden Direktur & CEO PT Link Net Tbk mengatakan bahwa First Media ingin berkontribusi dan membantu pemerintah serta masyarakat dalam mendukung kinerja tenaga kesehatan dan petugas rumah sakit, agar mereka tetap selalu sehat dan aman.

Melalui program ini, pelanggan baru First Media turut berpartisipasi secara tidak langsung menyumbangkan dana senilai Rp10.000 per pelanggan. Donasi juga telah diberikan oleh Irwan Batara, Marketing Communication wilayah Medan PT Link Net Tbk; dan Andi Tanadi, Branch Head wilayah Medan PT Link Net Tbk dan diterima oleh Mardianto, Direktur Umum RUSP Adam Malik Medan; dan Hasnanda, Kabag Umum RUSP Adam Malik Medan. (DOK. Humas First Media)

“Dalam program CSR First Media Peduli Tenaga Medis tahap kedua ini, kami mendonasikan sebanyak 4.500 Alat Pelindung Diri (APD) bagi para tenaga medis, yang diberikan ke 12 rumah sakit rujukan COVID-19 dari 10 kota di Indonesia, diantaranya Jakarta, Bandung, Cirebon, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Sidoarjo, Malang, Medan dan Batam.”

Dari total penyediaan 4.500 Alat Pelindung Diri (APD) berupa hazmat suit, sebanyak 500 unit diserahkan ke Siloam Hospitals Mampang Jakarta, 400 unit untuk RSU Bhayangkara Tk. I R. Said Sukanto Jakarta, RS Al-Islam Bandung, RSD Gunung Jati Cirebon, RSUP Dr. Kariadi Semarang, RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta, RSUD Dr. Soetomo Surabaya, RS Mitra Keluarga Waru Sidoarjo, RSUD Lawang Malang, RSUP Adam Malik Medan, serta 200 unit untuk RS Otorita Batam, dan 200 unit untuk RSUD Embung Fatimah Batam.

Program First Media Peduli Tenaga Medis juga didukung oleh partisipasi dari calon pelanggan, dimana setiap pelanggan baru yang mendaftar pada bulan Mei 2020, First Media akan mengalokasikan dana senilai Rp 10.000 per pelanggan; dengan demikian, secara tidak langsung pelanggan telah ikut berpartisipasi dalam program CSR ini. Tersedia promo spesial untuk pendaftaran paket berlangganan First Media, informasi selengkapnya dapat diakses melalui https://www.firstmedia.com/paket-unlimited-internet-tv-hd.

“Ke depan kami akan terus berupaya mengoptimalkan partisipasi perusahaan dalam berbagai bentuk kegiatan sosial yang memberikan manfaat dan dampak positif bagi masyarakat. Kami berharap program ini dapat menginspirasi seluruh pihak termasuk elemen masyarakat untuk saling mendukung dan menjaga dalam menghadapi pandemi ini bersama, dengan tetap memerhatikan #HealthyFirst #SafetyFirst,” tutup Marlo.