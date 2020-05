Han So Hee Buka Suara terkait Adegan Ranjang yang Ia Lakoni di Drakor The World of Married

Drakor The World of the Married begitu menyita atensi publik pecinta film. Hingga para aktor dan aktris yang berperan pun mendapatkan perhatian penuh. Satu di antaranya yang paling fenomenal adalah Han So Hee yang melakoni Yeo Da Kyung.

TRI BUN-MEDAN.com - Drama Korea The World of the Married turut mengangkat popularitas salah satu bintangnya, Han So Hee.

Semenjak itu, banyak netizen yang mengulik lebih dalam soal Han So Hee yang berperan sebagai Yeo Da Kyung.

Hasilnya, foto masa lalu yang memperlihatkan Han Soo Hee bertato dan menyelipkan sebatang rokok di bibirnya tersebar di dunia maya.

Dalam wawancara terbaru, Han Soo Hee mengaku tak merasa terganggu dengan fotonya yang sedang merokok.

"Aku dulu atau sekarang semua adalah aku."

"Aku tidak menyesalinya. Itu hanya 4 tahun yang lalu. Tidak ada yang begitu berbeda dibandingkan sekarang."

"Bahkan jika mengatakan itu bukan kesalahanku di masa lalu, aku tidak yakin aku hidup dengan baik sekarang," tuturnya dikutip dari JTBC Plus via Vlive, Kamis (28/5/2020).

Saat foto lawasnya beredar, Han Soo Hee memilih fokus untuk bekerja dengan baik daripada larut dalam penyesalan.

"Aku melakukan pekerjaan ini dengan berpikir, 'Jangan lakukan apa yang membuatmu merasa malu'."