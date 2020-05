Rianti Cartwright Mulai Merasakan Berat, Gak Kuat Lagi Dance Tiktok

TRIBUN-MEDAN.com- Rianti Cartwright mulai rasakan perbedaan saat mengandung anak pertamanya pada usia kehamilan 32 minggu.

Dalam postigan Instagramnya @riantic, Rianti berbagi kisah bahwa memasuki trimester ketiga kehamilanya berbeda dengan trimester kedua.

Menurut Rianti saat dirinya masuk trimester kedua dirinya menjadi lebih banyak energi.

"Almost 32 weeks. Ternyata trimester ke3 beda banget ya sama trimester ke2. Trimester kedua aku berasa high-energy banget, kuat masak, dance tiktok, tidur nyenyak, kadang gak berasa lagi hamil," tulis Rianti.

Rianti Cartwright memasuki trimester ke tiga ini mulai merasa mudah lelah.

Rianti menyebut dirinya seperti Kanguru yang mengantongi anaknya diperut.

Berat, pegal hingga kadang betisnya keram dirasakan Rianti.

Rianti Cartwright dan suami, Cas Alfonso. (Instagram)

"Sekarang trimester ketiga berasa banget hamilnya . I feel like a kangaroo. Berat, pegeuul, betis kadang2 suka kram, keringetan terus (always hareudang) dan mulai susah turun dari tempat tidur," tulis Riati.

Walaupun begitu, diirinya merasa lebih bahagia. apalagi sebagai seorang ibu dirinya menunggu-nunggu calon buah hatinya lahir ke dunia.

"Tapi teteuup bahagia sekali dan bersyukur setiap hari, apalagi kalau baby lg nendang2. I know every pregnancy is different but is there anything else I should expect mums? Yang sekarang lagi hamil sama gak? #blessing #ivfpregnancy," tutup Rianti.

Rianti Cartwright sendiri mengumukan kehamilannya pada (28/2/2020). Dirinya kini tengah mengangung anak pertamanya yang kini tengah berusia 32 minggu. (*)

