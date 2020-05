Rossa Ucapkan Selamat Ulang Tahun, Beri Pesan Manis dan Pilih Unggah Foto Afgan saat Jalani Ospek

Rossa lebih memilih mengunggah potret jadul Afgan saat menjalani masa orientasi kampus di hari ulang tahunnya.

TRI BUN-MEDAN.com - Tepat pada Rabu (27/5/2020) kemarin, penyanyi Afgan tengah diselimuti rasa bahagia lantaran kini usianya genap 31 tahun.

Mengetahui pelantun Panah Asmara berulang tahun, banyak rekan artis dan penggemarnya memberikan ucapan selamat untuk Afgan.

Salah satunya ucapan selamat dari penyanyi Rossa.

Uniknya, Rossa lebih memilih mengunggah potret jadul Afgan saat menjalani masa orientasi kampus kala itu.

Tak hanya itu, sang diva ini juga memberikan pesan manis untuk Afgan yang tengah berulang tahun.

Hal itu diketahui dari laman Instagram pribadi @itsrossa910, yang diunggah pada Rabu (28/5/2020).

Dalam unggahan di atas tepatnya pada slide pertama, tampak Afgan sedang menatap ke bawah sambil memakai nametag warna kuning dan putih.

Tak lupa, Rossa menuliskan ucapan selamat ultah yang manis untuk Afgan dalam keterangan unggahan.

Wanita 41 tahun itu juga menuliskan doa dan harapan untuk sahabatnya.

"Happy bday to this man @afgansyah.reza, my partner in so many ways, the owner of one of the most beautiful voices in Indonesia.