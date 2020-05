Franky Sihombing Merasa Disentil Tuhan Usai sang Istri Harus Jalani Operasi Kista Ovarium

TRIBUN-MEDAN.com- Feby Febiola umumkan bahwa dirinya tengah menjalani perawatan di rumah sakit.

Rupanya istri dari musisi Franky Sihombing ini mengalami kista ovarium.

Dari unggahannya, tangan Feby tampak terpasang infus dan ia juga sempat mengenakan selang bantu pernapasan.

"Di saat semua selfie pake FaceApp, aku selfie pake baju rumah sakit," tulisnya dalam caption unggahan.

Pamerkan foto selfie dengan baju rumah sakit di BaliMed Hospital, ternyata Feby menjalani operasi di tengah pandemi Covid-19 saat ini, tepatnya pada Jumat (29/5/2020).

Feby Febiola (KOMPAS.COM/Dian Reinis Kumampung)

"Siap siap buat operasi kista ovarium besok. Doakan ya supaya semua lancar

#TetapOptimis #GodISGood," imbuhnya.

Sehari setelah menjalani operasi, ibu sambung Petra Sihombing ini akhirnya membagikan kondisi terkininya.

Ia pun mengungkapkan bahwa ia dalam kondisi baik dan operasinya berjalan lancar.

"Selamat pagi. Terima kasih yang sudah mendoakan, operasinya lancar. Sorry gak bisa balas satu-satu. Pokoknya I love you all," tulisnya.

Setia temani sang istri, Franky Sihombing pun bagikan potretnya dengan Feby yang masih terbaring lemah di rumah sakit.

Ia pun seolah menunjukkan kondisi terkini sang istri usai jalani operasi.