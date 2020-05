Komunitas Turun Tangan Medan Adakan Ketupat, Bagikan Bingkisan Untuk Warga Prasejahtera

TRI BUN-MEDAN.com, MEDAN - Relawan Komunitas Turun Tangan Medan lakukan pembagian bingkisan terhadap warga prasejahtera sekaligus memperingati momen lebaran. Kegiatan ini bertajuk Ketupat (Kejutan Parcel Untuk Sahabat) yang dilakukan menjelang hari raya idul fitri menjelang Hari Raya Idul Fitri di beberapa Kecamatan di Kota Medan.

Koodinator Turun Tangan Medan, Rizka Defina mengatakan, kegiatan ini merupakan kegiatan tahunan yang dilakukan Turun Tangan Medan untuk berbagi kebahagiaan bagi warga yang membutuhkan.

"Kegiatan Kejutan Parsel Untuk Sahabat atau yang disingkat Ketupat merupakan kegiatan tahunan Turun Tangan Medan setiap tahunnya sejak 2017. Program ini bertujuan agar warga yang kekurangan ekonominya masih bisa merasakan kebahagiaan berlebaran," ujar Rizka saat diwawancarai Tribun Medan, Sabtu (30/5/2020).

Dalam kegiatan pembagian 50 parsel untuk warga pra sejahtera, Rizka mengatakan Turun Tangan Medan juga membelinya melalui para pengecer untuk membantu pemasukan mereka selama pandemi.

"Di masa pandemi ini banyak sekali masyarakat yang mengalami kesusahan dari segi ekonomi, oleh karena itu Turun Tangan Medan membeli parcel dari para pedagang yang Usaha Kecil dan Menengah," katanya.

Rizka mengaku bahwa beberapa kegiatan Turun Tangan Medan yang sudah direncanakan selama bulan Maret sampai April harus dibatalkan karena wabah corona.

Sebagai gantinya, Turun Tangan Medan juga mengadakan kegiatan pembagian paket bagi tenaga medis dan non medismedis selama masa pandemi.

"Sebelumnya kita juga telah menyalurkan bantuan APD untuk tenaga medis maupun non medis melalui kegiatan Share for Other. Paketnya terdiri dari masker, hand sanitizer, satu porsi makan siang, susu, roti, ada sarung tangan juga untuk tenaga medis dan vitamin b dan c. Ini akan terus berlanjut selama masa pandemi berlangsung," ujar Rizka.

Ia mengatakan donasi yang didapatkan tersebut merupakan beberapa donasi yang sudah dikumpulkan Turun Tangan Medan sejak beberapa waktu lalu.

"Kita tahu bahwa untuk mempercepat pencegahan penyebaran virus corona sesuai dengan arahan pemerintah adalah dengan tetap di rumah saja. Tapi ada beberapa pihak yang tidak bisa mengaplikasikan arahan tersebut karena keterbataran ekonomi dan keadaan. Kita coba bantu dengan mengumpulkan donasi, harapannya bisa mengajak teman-teman yang lain untuk tergerak berdonasi juga," ungkapnya.

Rizka berharap kegiatan Ketupat ini bisa bermanfaat bagi keluarga yang membutuhkan agar bisa tetap merasakan kebahagiaan lebaran. Ia juga berharap wabah pandemi corona ini bisa segera selesai.

"Harapannya semoga kegiatan Ketupat ini bisa bermanfaat bagi para keluarga prasejahtera dan pekerja yang mencari nafkah untuk keluarga. Ke depan juga semoga Turun Tangan Medan bisa terus bergerak untuk membantu dalam pencegahan wabah covid19 ini," pungkasnya.(cr14/tri bun-medan. com)