TRIBUN MEDAN WIKI: Sebaran Geografis Terbatas, Gajah Sumatera Semakin Terancam Punah

TRI BUN-MEDAN.com, MEDAN – Beberapa satwa di Indonesia terancam punah, satu di antaranya Gajah Sumatera.

Research and Field Monitoring Manager Yayasan Gajah Sumatera, Grace Yanti Panjaitan, menjelaskan Gajah Sumatera tak hanya satwa yang terancam punah.

Bahkan, satwa yang terdaftar dalam IUCN Red List of Threatened Species (IUCN, 2008), dan termasuk dalam Appendix I dari Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES).

Grace mengatakan, yang membuat Gajah Sumatera terancam punah dan terdapat dalam populasi yang kecil.

Karena, sebaran geografisnya yang sempit atau terbatas, serta kepadatan populasinya rendah.

Dalam mengatakan dalam memilih habitat, Gajah Sumatera memperhitungkan berbagai kondisi faktor habitat.

“Misalnya ketersediaan tempat mencari makan, penutupan tajuk sebagai tempat berlindung dan tersedianya sumber air mineral dan garam mineral seperti tanah garam (salt licks), satwa liar ini juga memperhitungkan waktu melakukan berbagai aktifitas harian,” tuturnya, Sabtu (30/5/2020).

Lanjutnya, Gajah Sumatera ini termasuk klasifikasi Kingdomnya yaitu animalia, phylum yaitu Chordata, Subphylum yaitu Vertebrata, Class mammalia, order Proboscidea, famliy Elephantidea, genus elephas dan species Elephas maximus sumatranus. Dalam pengertian Gajah Sumatera adalah subspesies dari Gajah Asia (Elephas maximus) dan berbagi genusnya dengan Sri Lanka (E.m. Maximus) dan Gajah India (E.m. Indicus).

“Nah dari tiga subspesies Gajah Asia yang diakui, Gajah Sumatera memiliki ukuran terkecil. Jantan dari spesies ini juga memiliki gading terkecil. Berbeda dengan Gajah India dan Sri Lanka, warna kulit Gajah Sumatera jauh lebih ringan,” tuturnya.

Menurutnya, gajah-gajah ini juga menunjukkan tanda depigmentasi yang sangat sedikit pada kulit mereka.