Suami Penyanyi Widi Mulia, Dwi Sasono Ditangkap Polisi, Begini Reaksi Sophia Latjuba dan Tora Sudiro

TRI BUN-MEDAN.com - Artis peran Sophia Latjuba mendoakan rekannya, Dwi Sasono, agar bisa segera berkumpul dengan keluarganya lagi.

Dwi Sasono sebelumnya ditangkap polisi atas kasus penyalahgunaan narkoba berjenis ganja.

Sophia Latjuba (Sophia Latjuba)

Sophia Latjuba merupakan rekan duet Dwi Sasono dalam sitkom Tetangga Masa Gitu yang tayang selama tiga musim di NET TV.

Mantan kekasih Ariel NOAH ini mengunggah foto lamanya bersama Dwi sambil menuliskan pesan dan doanya.

"Sebagai sahabat dan rekan kerja Dwi Sasono dalam serial TMG, ini hari yang menyedihkan untuk saya, dan saya yakin begitupun dengan seluruh keluarga besar dan fans TMG," tulis Sophia Latjuba seperti dikutip Kompas.com, Senin (1/6/2020).

Selama ini, Sophia Latjuba mengenal Dwi Sasono sebagai seorang teman sekaligus suami yang baik bagi penyanyi Widi Mulia.

Oleh sebab itu, Sophia Latjuba sangat berharap agar Dwi Sasono bisa segera menyelesaikan kasus ini dan berkumpul bersama keluarganya lagi.

"Everyone... please pray for Dwi and his family, semoga semua harapan dan doanya dikabulkan, so he can reunite with his family as soon as possible," ujar Sophia.

Dwi Sasono bersama istrinya, Widi Mulia, usai jumpa pers film Barakati di Epicentrum Walk XXI, Jakarta Selatan, Sabtu (5/11/2016) lalu.(KOMPAS.com/ANDI MUTTYA KETENG)

Penjelasan polisi

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus mengatakan, artis layar lebar Dwi Sasono mennyembunyikan barang bukti ganja seberat 16 gram di atas lemari.