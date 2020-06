Kisah Hidup Sederhana Daniel Mananta, Hindari Glamor, Menyisihkan Uang Penghasil untuk Gereja

TRI BUN-MEDAN.com- Presenter kondang, Daniel Mananta ternyata tidak senang hidup glamor serta tak tergoda untuk menggunakan barang-barang bermerek dengan harga selangit.

Daniel Mananta yang memiliki usaha dalam bidang fesyen ini juga tidak malu menggunakan pakai dari sponsor.

Tidak hanya itu, Daniel Mananta juga menyisihkan penghasilannya untuk kegiatan amal serta menyumbang di gereja.

Daniel Mananta dan istri, Viola Maria Mananta (Instagram @lolagin)

Hal ini terungkap saat berbincang dengan Ari Lasso, dalam tayangan vlog Ari Lasso TV berjudul "Terkuak!! Ari Lasso Bongkar Kisah Kelam Daniel Mananta".

"Daniel ini gue kenal dengan baju simple, sepatu simple, jeans simple, itu tidak menimbulkan degradasi cara memandang gue ke dia," kata Ari Lasso seperti dikutip Kompas.com, Selasa (2/6/2020).

Kebiasaan Daniel itu sebenarnya juga tak jauh berbeda dari Ari Lasso yang tidak melihat merek sebuah barang.

"Gue sendiri juga ngerasa barang-barang yang gue pakai itu kebanyakan endorse-an, sponsor aja gitu," timpal Daniel.

"Dan as long as it makes me look good, who cares about what other people say tentang brand (selama itu membuat saya terlihat bagus, siapa peduli apa pandangan orang tentang merek)," sambungnya.

Sebelumnya, Daniel mengatakan, dia tak tergoda untuk mengganti ponselnya dengan keluaran terbaru karena merasa tak mampu untuk membelinya.

Hal itu karena Daniel lebih memilih menyisihkan hanya 20 persen dari penghasilannya untuk digunakan.