Komit Optimalkan Pelayanan ke Nasabah, Asuransi Tripa Luncurkan Aplikasi 'Tripa Smart'

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Di era digitalisasi seperti saat ini PT Asuransi Tri Pakarta (Asuransi Tripa) terus melakukan inovasi demi mengoptimalkan pelayanannya bagi para nasabah. Hal ini adalah bentuk komitmen TRIPA dalam Memberikan Yang Terbaik.

TRIPA meluncurkan Mobile Application bernama TRIPA SMART yang diperuntukkan kepada para nasabah dan calon nasabah Asuransi TRIPA. Aplikasi ini adalah versi lebih Advance dari Aplikasi sebelumnya yang telah dilaunching ke pasar pada 21 Agustus 2017.

Dengan aplikasi terbaru ini, para nasabah tidak hanya melakukan pembelian polis dengan payment gateway ataupun perpanjangan polis melainkan juga dapat melakukan proses klaim langsung saat kejadian dan mendapatkan informasi-informasi lainnya yang dibutuhkan seperti jaringan kantor dan bengkel Asuransi Tripa serta informasi umum lainnya seperti SPBU, Bank dan ATM, tempat Ibadah, Restaurant dan Cuaca.

Selain itu TRIPA menyematkan salah satu teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intellegence) untuk semakin memanjakan para nasabahnya yakni hadir dengan membawa Virtual Assitance bernama "ASTRI".

Virtual Assitance ini didesain sedemikian rupa untuk memberikan experience baru kepada nasabah & dapat membantu melakukan simulasi atas perhitungan premi untuk asuransi kebakaran, kendaraan bermotor, kecelakaan diri dan asuransi perjalanan.

TRIPA meyakini bahwa dengan adanya Virtual Assitance ini pengguna aplikasi tersebut serasa memiliki Asisten Pribadi yang dapat menjawab secara real time dari tiap kebutuhan penggunanya.

PT Asuransi Tri Pakarta (TRIPA) dapat digadang-gadang sebagai Pioner Virtual Assitance yang disematkan langsung di Aplikasinya dari Sektor Industri Asuransi umum atau dengan kata lain sebagai "The First General Insurance with Virtual Assitance at Mobile Apps".

Harapannya dengan adanya aplikasi tersebut para nasabah maupun calon nasabah TRIPA dapat dimudahkan dalam beraktivitas serta dapat mengenal Asuransi dengan lebih baik dan lebih dekat lagi.

Pada tahun 2019 Tripa menutup tahun dengan produksi naik 19,72% dibandingkan dengan tahun 2018 menjadi Rp 886,4 milyar, Laba tahun 2019 naik 8,98% menjadi Rp 38,2 milyar serta RBC akhir tahun 2019 sebesar 189,01%.

Anda bisa langsung download dan install aplikasinya DISINI