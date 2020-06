Warga Medan Siap-siap Laksanakan New Normal, Tapi Ada Syaratnya

TRI BUN-MEDAN.com, MEDAN - Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Medan, Akhyar Nasution mengatakan selama empat hari terakhir angka positif Covid-19 di kota Medan tidak mengalami kenaikan.

Hal tersebut pun dinilai sebagai angin segar bagi warga Medan.

Ia mengatakan apabila angka tetap stabil dan tidak mengalami kenaikan, maka warga kota Medan dapat bersiap-siap untuk hidup dengan sistem New Normal.

"Secara definisi kota Medan belum memasuki kondisi new normal. Namun kita sedang mempersiapkan segala sesuatunya, baik regulasi, infrastruktur, dan kultur masyarakat, untuk bersiap-siap menuju new normal. Kondisi penyebaran virus Corona di kota Medan 4 hari terakhir ini memang tidak ada yang positif, Insya Allah ini akan begitu terus, dan kalau begini terus kita akan siap-siap new normal," katanya usai menghadiri Komunikasi sosial dengan komponen masyarakat di kodim 0201/BS TW II, Rabu (3/6/2020)

Ia mengatakan partisipasi semua elemen dengan menegakan protokol kesehatan sejak awal, menjadi kunci keberhasilan kota Medan menekan angka pertumbuhan Covid-19.

"Sehingga kita bisa dengan segera dengan cepat, menuju keadaan baru yang akan kita jalani bersama," katanya.

Disinggung soal operasional mall ditengah pandemi, Akhyar mengatakan sejak awal pemko Medan tidak pernah melarang Mall di Medan beroperasional. Penutupan sejumlah Mall di Medan katanya adalah inisiatif dari pengelola.

"Sesungguhnya tempo hari mereka tidak ditutup oleh pemerintah kota Medan, tapi kesadaran mereka sendiri mereka menutupnya. Sebab tidak ada aturan mengikat, karena Kota Medan yang tidak termasuk PSBB, ketika mereka tutup itu adalah kesadaran mereka sendiri," katanya.

Ia mengatakan, Pemko Medan hanya memberi arahan agar pihak pengelola tetap menjalankan protokol kesehatan.

"Kami memberi arahan supaya mereka mengikuti protokol kesehatan yang sudah dikeluarkan, oleh Kementerian Kesehatan. Kalau nanti tidak memenuhi nanti bisa kita mengambil tindakan-tindakan," katanya.

Terkait Perwal Nomor 11 dengan kondisi terkini kota Medan, Akhyar mengatakan pemko akan melakukan revisi.

"Perwal tersebut akan direvisi untuk mengakomodir peraturan menteri kesehatan dan peraturan Menteri Dalam Negeri," katanya.(cr21/tri bun-medan.com)