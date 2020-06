Alasan Melaney Ricardo Berdamai Dengan Pengacara Elza Syarief, Ogah Punya Musuh Karena Umur

TRI BUN-MEDAN.com- Hubungan presenter Melaney Ricardo dengan pengacara Elza Syarief kini sudah langgeng alias berdamai usai terlibat cekcok.

Sebelumnya mereka berdua cekcok karena nama Melaney terseret saat Elza Syarief bertengkar dengan artis peran Nikita Mirzani.

Hal itu dikatakan Melaney saat menjadi bintang tamu dalam vlog artis Nikita Mirzani di kanal YouTubenya yang dikutip Kompas.com, Kamis (4/6/2020).

"Kenapa gue baikan sama Bu Elsa? Bisa aja gue memilih untuk 'ah gue udah diomongin segala macam', buat gue di umur gue yang udah hampir 40, gue 39 sekarang, gue mencoba untuk hidup tanpa musuh," kata Melaney.

Melaney menyadari dia tidak bisa menyenangkan hati semua orang.

Namun saat itu, ia memilih untuk berdamai dengan Elza.

"Tapi again, enggak bisa kita bikin semua orang happy sama kita. Kalau memang bisa berdamai, buat gue nih ya my love its gonna be a lot more beautifull. Tapi tiap orang beda-beda," tutur Melaney.

"Buat gue yang paling penting sekarang ini dalam hidup gue damai sejahtera," lanjutnya.

Nama presenter Melaney Ricardo pernah terseret dalam perseteruan antara Elza Syarief dan Nikita Mirzani dalam acara Hotman Paris Show.

Saat itu, Melaney menjadi co-host mendampingi pengacara Hotman Paris.

Dalam sebuah kesempatan, Elza menyebut Melaney memihak Nikita saat perseteruan itu.

Melaney terlihat merangkul Nikita, bukannya menenangkannya.

Bahkan, Elza berencana melaporkan Melaney dan tim Hotman Paris Show kepada pihak berwajib.

Namun pada Senin (16/9/2019) Melaney dan Elza memilih berdamai.

Artikel ini sudah tayang di kompas.com dengan judul Melaney Ricardo Ungkap Alasan Berdamai dengan Elza Syarief