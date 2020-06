Deretan Artis Korea Terkenal Mendunia tapi Mulai Karir Dari Aktor Cilik, Urutan Empat Kim So Hyun

TRI BUN-MEDAN.com- Tidak sedikit artis korea yang terkenal serta namanya mendunia berkat kerja keras serta perjuangan panjang.

Bahkan, mereka memulai karir sejak masih kecil.

Tidak hanya terkenal dan kaya, para artis yang jadi aktor sejak cilik itu pada umumnya memiliki paras cantik dan ganteng.

Berikut 10 aktor dan aktris terkenal yang memulai kariernya di dunia akting sejak kecil.

1. Yoo Seung Ho

Debut pertama kali sebagai aktor cilik pada usia tujuh tahun dalam drama Daddy Fish pada 2000.

Peran film layar lebar pertamanya adanya The Way Home dengan peran sebagai seorang anak yang ditinggal oleh ibunya dan tinggal bersama sang nenek di pedesaan selama musim panas.

Akting Yoo Seung Ho yang memukai hingga bisa mendalami emosi meski usianya masih muda, membuat ia kini menjadi aktor yang semakin terkenal.

Yoo Seung Ho juga membintangi drama The Great Queen Seondeok, Remember, I Am Not A Robot, My Strange Hero, dan Memorist.

2. Lee Se Young