Intip Potret Cantiknya Raline Shah dari Masa ke Masa, Gemar Pamerkan Foto Lawas Masa Kecil

TRIBUN-MEDAN.com- Raline Shah kerap membagikan potret masa kecilnya di akun instagram pribadinya.

Seperti terakhir kali ia membagikan foto Lebaran masa kecilnya.

Raline juga sempat mengunggah beberapa potret kecil lainnya.

Ia mengunggah foto dirinya saat ia berusia 1 tahun.

Tampak Raline kecil yang dipangku oleh sang ayah.

Yuk, intip transformasi Raline Shah dari masa ke masa!

1st year on planet

been a few more since.

Grateful for all the love and all the lessons! #fatherdaughter #firstbirthday