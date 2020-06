Mertua BCL Harus Dikarantina 14 Hari Sepulang Dari Jakarta, Bersyukur 3 Bulan Bersama Noah Sinclair

TRI BUN-MEDAN.com- Ibu mertua Bunga Citra Lestari (BCL) menjalani isolasi atau karantina selama 14 hari sepulang dari Jakarta.

Isolasi itu dilakukan supaya terhindar dari virus Corona (Covid-19).

Informasi tentang isolasi itu disampaikan ibu kandung dari mendiang Ashraf Sinclair lewat aku media sosial.

"Alhamdulillah. Umi is back home in Malaysia now. In quarantine next 14 days before going home (Umi kembali ke Malaysia sekarang. Dalam karantina 14 hari ke depan sebelum pulang ke rumah)," tulis Dida dalam unggahan Instagram-nya, @dida_sinclair, dikutip Kompas.com, Kamis (4/6/2020).

Sebab, Dida sebelumnya menghabiskan waktu selama tiga bulan di rumah menantunya, penyanyi Bunga Citra Lestari ( BCL) dan cucunya, Noah Sinclair, setelah Ashraf meninggal dunia.

"I'm grateful to spend so much time close to you and Noah and with your family too (Saya bersyukur menghabiskan banyak waktu denganmu dan Noah dan keluargamu juga)," tulis Dida.

"To spend whole month of Ramadhan, read Yasin together for Alm Ashraf and spent a most beautiful Eidil Fitri together (Menjalani sebulan Ramadhan, membaca Yasin bersama untuk almarhum Ashraf dan merayakan Idul Fitri terindah bersama)," tambahnya.

Lebih lanjut, meskipun merayakan Idul Fitri tanpa mendiang Ashraf Sinclair, Dida mengatakan, tetap merasakan kehadirannya di tengah-tengah hari kemenangan tersebut.

Kini, Dida berujar, waktunya untuk menghabiskan waktu bersama suaminya, Mohamed Anthony John Sinclair, dan anak-anaknya yang berada di Malaysia yang juga merindukannya.

"But Umi is not saying 'good-bye'... Insya Allah i will see you and Noah, soon. Take care. We love you forever (Tapi Umi tak mengucap selamat tinggal... Insya Allah saya akan bertemu denganmu dan Noah, segera. Jaga diri baik-baik, kami menyayangimu selamanya)," ujar Dida.