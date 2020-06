Pria ini Nyaris Meninggal Akibat Garuk Gigitan Nyamuk di Wajah

TRI BUN-MEDAN.com - Kebanyakan orang tentu terganggu akan keberadaan nyamuk di rumah.

Selain suaranya yang mengganggu, gigitan nyamuk juga menyisakan rasa gatal di permukaan kulit.

Tak hanya itu, nyamuk juga mengancam kesehatan tubuh seperti penyakit DBD, malaria, dan lain-lain.

Namun, di antara banyaknya kasus gigitan nyamuk, mungkin apa yang dialami pria ini termasuk yang mengerikan.

Pada tahun 2019 lalu, seorang pria nyaris kehilangan nyawanya setelah digigit oleh nyamuk.

Adalah Hu, seorang pria 67 tahun yang saat itu sedang berlibur ke daerah Hainan.

Melansir ET Today via World of Buzz, Hu yang saat itu sedang tidur tiba-tiba digigit nyamuk di wajahnya.

Hu lalu merasa gatal dan secara tidak sadar menggaruk wajahnya terus menerus.

Saat ia bangun, Hu kaget karena merasa wajahnya sedikit bengkak, terutama di bagian mata dan sekitarnya.

Namun ia tak banyak memikirkan hal itu sampai akhirnya hal buruk terjadi.