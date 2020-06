Rossa Rilis Ulang Lagu 'Hati yang Tersakiti' Dalam Bahasa Korea

Rossa saat menggelar jumpa pers dengan wartawan mengenai rencana konsernya di Stadium Esplanade, Singapura yang akan diadakan pada 4 November mendatang, ini dikemukakan penyanyi yang bernama asli, Sri Rossa Roslaina Handiyani, kepada awak media di New Playground, Kemang Village, Jakarta Selatan, (4/10/2017). Konser ini digelar dalam rangka memperingati 21 tahun Rossa berkarya di dunia tarik suara. Dalam konsernya yang bertajuk " The Journey of 21 Dazzling Years Concert", ini ia akan menyanyikan sebanyak 23 lagu hitsnya yang pernah dibawakannya, seperti lagu yang berjudul Tegar, Hati Yang Terpilih dan OST Ayat Ayat Cinta, Kesempatan tersebut juga akan dipergunakan Rossa untuk mempromosikan seni budaya Indonesia yaitu dengan mengenakan busana motif batik dan model kebaya. (WARTAKOTA/Nur Ichsan)

TRI BUN-MEDAN.com - Penyanyi Rossa baru saja merilis ulang lagu miliknya yang berjudul "Hati yang Tersakiti".

Tapi kali ini, Rossa merilis lagu yang dirilis tahun 2009 itu dalam versi yang berbeda.

Ya, Rossa mengemasnya dalam bahasa Korea dengan judul "Sangcheo Badeun Maeum".

Tak hanya dari segi lirik, segi aransemen dan video klipnya mengalami perubahan.

Nuansa musiknya lebih lembut lewat iringan instrumen piano.

Sementara video klipnya berkonsep hitam putih.

Lagu yang dirilis minggu lalu ini pun mendapat reaksi positif dari warganet.

Sebanyak 5.800 komentar membanjiri kanal video akun YouTube resmi Rossa.

Kebanyakan warganet sepakat bahwa lagu Rossa itu cocok untuk menjadi original soundtrack drama Korea yang tengah naik daun, yakni The World of The Married.

"Harusnya The World of the Married OST-nya pakai lagu ini," tulis pemilik akun Yaya Norra93.