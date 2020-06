Daftar Pemenang Baeksang Arts Award 2020, The World of The Married Dapat 2 Penghargaan

TRI BUN-MEDAN.com - Penghargaan paling bergengsi untuk perfilman dan drama Korea Selatan, Baeksang Arts Award 2020 telah digelar.

Baeksang Arts Awards 2020 digelar di KINTEX, Ilsanseo Gu, Provinsi Gyeonggi, Jumat (5/6/2020).

Berbeda dengan tahun sebelumnya, acara penghargaan tahun ini tidak mengundang para penonton ke dalam venue untuk mencegah penyebaran Covid-19.

Daftar pemenang Baeksang Arts 2020 pun telah diumumkan.

Film Parasite yang meraih piala Oscar, berhasil mengantongi tiga penghargaan.

Drama KBS 'When the Camellia Blooms' menerima empat penghargaan pada upacara penghargaan tahunan ke-56.

Parasite menerima Penghargaan Film Terbaik, Aktor Aktor Baru Terbaik, dan Grand Priza (Daesang).

Sementara itu, When the Camellia Blooms mengantongi empat penghargaan, termasuk Grand Prize dan Best Actor Award.

Pemenang besar lainnya malam itu adalah House of Hummingbird, The Man Standing Next, dan The World of the Married dengan dua penghargaan masing-masing.

Berikut Daftar Pemenang Baeksang Arts Award 2020: