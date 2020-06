Hotman Paris Kegirangan Dihubungi Artis Korea Lee Soomin, Ngaku Jadi Fans Berat Hotman

TRI BUN-MEDAN.com - Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea tak pernah henti-hentinya membuat kejutan.

Baru-baru ini, Hotman Paris girang bukan main, saat tahu dirinya diidolakan oleh seleb cantik asal Korea Selatan.

Seleb Korea Selatan itu diketahui bernama Lee Soomin.

Hotman bahkan tak segan menunjukkan betapa dekatnya mereka dan mengunggah video Lee Soomin ke akun Instagram pribadinya.

Lee Soomin sendiri selama ini dikenal sebagai pembawa acara home shopping dan juga model.

Ia bahkan pernah mengikuti ajang 'I Can See Your Voice Korea Selatan Season 4' pada 2017 lalu

Melansir dari postingan yang diunggahnya pada Rabu (3/5/2020), Hotman sukses bikin banyak netizen iri hingga ubun-ubun.

Bagaimana tidak, Lee Soomin dalam video tersebut bahkan mengaku mengidolakan sang pengacara kondang.

Tak cukup sampai di situ saja, Hotman bahkan mengunggah potret Lee Soomin dan mengaku bersahabat dengannya.