Inilah Pengorbanan Ibunda Almarhum Ashraf Sinclair untuk Menantunya BCL dan Cucunya Noah Sinclair

Kini sepulang dari Indonesia, ibunda mendiang Ashraf Sinclair diharuskan menjalani isolasi mandiri selama 14 hari.

TRI BUN-MEDAN.com - Tiga bulan berada di Jakarta menemani Bunga Citra Lestari dan Noah Sinclair, kini ibunda mendiang Ashraf Sinclair telah kembali ke Malaysia.

Kembali ke Malaysia dalam keadaan pandemi virus corona menjadi sebuah pengorbanan besar ibunda Ashraf Sinclair untuk menantu dan cucunya, BCL dan Noah Sinclair.

Di usianya yang sudah tak muda lagi, Dida Sinclair harus menempuh perjalanan menuju Malaysia di tengah wabah Covid-19 ini.

Kendati begitu ibu mertua BCL ini berhasil kembali ke negeri asalnya Malaysia dengan selamat.

Kini sepulang dari Indonesia, ibunda mendiang Ashraf Sinclair diharuskan menjalani isolasi mandiri selama 14 hari.

BCL, Dida Sinclair, dan Noah Sinlair (Instagram/bclsinclair)

"Alhamdulillah.

Umi is back home in Malaysia now.

In quarantine next 14 days before going home (Umi kembali ke Malaysia sekarang.